Мыши замирают от слез крыс

Мыши замирают, чувствуя слезы крыс

С каждым годом исследователи обнаруживают все больше интересных оборонительных тактик живых существ, призванных спасти их от лап и клыков хищника. Иногда такое поведение кажется нам очень странным. Впрочем, это только на первый взгляд: если животное хочет выжить, оно готово задействовать все доступные методы.

Особый интерес представляют мыши, которым приходится спасаться от множества более крупных свирепых врагов — будь то змеи или кошки. Интересно и то, что мыши могут выступать как «обед» для своих габаритных «родственников» — крыс. Большая часть последних — всеядна. При этом разные виды отдают предпочтение различной пище: некоторые крысы питаются в основном семенами, овощами и фруктами, другие же предпочитают насекомых, моллюсков и даже мелких грызунов.

Ученые знают, что мыши стараются избегать крыс, используя в качестве маркера запах их мочи. Сейчас Кадзусиге Тоухара и его коллеги решили проверить, как слезная жидкость крыс влияет на поведение мышей. Эксперты выделили из нее ранее неизвестный белок CRP1. Он присутствует в слезах самцов крыс и влияет на половое поведение самок. Исследователи поместили в клетки с мышами кусочки хлопка, предварительно обработав их CRP1.

Специалисты обратили внимание на то, что мыши внимательно изучают хлопок, держась при этом на почтительном удалении. Последующий анализ показал, что контакт с белком CRP1 заставляет мышей замирать, кроме того, ведет к снижению температуры тела грызуна и замедляет сердцебиение. Данный эффект наблюдали даже через час после первого контакта — его можно расценивать в качестве оборонительного поведения. Впрочем, стоит отметить, что реакция мышей на CRP1 отлична от их реакции на ряд других «сигналов» об опасности — например, змеиную кожу и шерсть кота.

В целом науке известно относительно мало о функции слез в контексте межвидовой коммуникации. В силу этого новое исследование может оказаться важным этапом на пути к более глубоким познаниям.

Ранее, напомним, в рамках другого эксперимента новый эндоскоп смог проникнуть в мозг живой мыши. Благодаря изобретению, появилась возможность следить за активностью нейронов в тех областях мозга животного, к которым прежде нельзя было добраться. Есть, впрочем, один нюанс. Устройство работает только в прямом положении: любой изгиб ведет к нарушению передачи изображения.