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Загадочный Instagram-профиль напугал пользователей
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Загадочный Instagram-профиль напугал пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пользователь Instagram Пол Уильямс обнаружил необычный аккаунт, владелец которого подписывается только на людей с одним и тем же именем. Об этом молодой человек написал в своем Twitter.
Однажды 19-летний Уильямс увидел в уведомлениях подписку от пользователя по имени Лиза Джеймс (lisajames419419). Сначала он подумал, что это происки ботов, поэтому проигнорировал сообщение. Однако парню было очень скучно, и он решил зайти в тот самый профиль. Там он случайно заметил, что девушка подписана еще на 200 других людей по имени Пол Уильямс.
Молодой человек моментально связался с неизвестным пользователем в личных сообщениях и задал интересующие его вопросы. «Что ты от нас хочешь? Это какой-то правительственный заговор? Лабораторный эксперимент?» — спросил Уильямс, однако собеседница сразу же заблокировала его в личных сообщениях.
Через некоторое время в профиле Джеймс сменился аватар: на месте старого снимка появилась фотография порно-актрисы Брианы Ли (Briana Lee), чьим лицом часто прикрываются мошенники. После этого загадочная пользовательница Instagram отписалась от всех Полов Уильямсов и начала подписываться на людей с другими именами. Ее фолловеры сразу же начали оставлять под единственной фотографией хэштег #whypaulwilliams (Почему Пол Уильямс).
Как только Джеймс набрала 419 подписчиков (такое же число написано в названии аккаунта), она закрыла общий доступ к профилю. Один из фолловеров написал Уильямсу, что теперь девушка «преследует» людей с фамилией Томпсон.
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