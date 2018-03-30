Представлена самая дешевая экшен-камера GoPro

Компания GoPro представила самую дешевую экшен-камеру в своей истории — модель Hero. Новинка получила 2-дюймовый сенсорный экран сзади — для управления настройками и просмотра сделанных снимков и крошечный монохромный дисплей спереди — для отображения информации о записи. Разрешение камеры составляет 10 мегапикселей.

Видео снимается в 2K (1440p) при 60 кадрах в секунду. Есть голосовое управление, с помощью которого можно запустить или остановить запись. По своим габаритам Hero похожа на предыдущие модели Hero6 и Hero5, поэтому новинка совместима с любыми фирменными аксессуарами компании. Цена экшен-камеры составляет $199.