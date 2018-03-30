Космическую ракету напечатают на 3D принтере

Самый большой 3D-принтер в мире Stargate сможет целиком напечатать космическую ракету

Компания Relativity Space отчиталась в привлечении $35 млн средств инвесторов, которые совсем скоро будут потрачены на создание второго комплекса «Stargate». На сегодня его величают самым большим 3D-принтером в мире, хотя по факту это мини-завод на базе роботизированных систем. Он специально спроектирован, чтобы однажды напечатать полноценную космическую ракету — почти целиком.

Relativity Space работает с 2015 года и ставит своей целью создание альтернативного класса ракет-носителей для вывода полезной нагрузки в ближний космос. Они будут не собираться из деталей, а печататься сразу крупными фрагментами на комплексе Stargate. Наличие второго 3D-принтера позволит компании начать обучение персонала параллельно с проведением экспериментов. И уже к концу текущего года показать реальный результат.

Напечатанная ракета гораздо дешевле всех прочих уже за счет того, что в ней всего 1000 узлов вместо 100000, как в случае типовых платформ. Правда и мощность носителя символическая, он сможет вывести на околоземную орбиту всего 1250 кг груза. То есть, речь идет о разовом, простом запуске стоимостью менее $10 млн, доступном любому заказчику — в этой нише у стартапа просто нет конкурентов.