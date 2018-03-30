Ещё
Мозговые волны слушателей на концерте синхронизируются
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые показали, что мозговые волны слушателей на концерте синхронизируются 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Каждый меломан знает, что переживания «живого» концерта — это нечто особенное, чего никак не могут передать даже самые лучшие наушники и колонки. Знает об этом и мозг: Джессика Гран (Jessica Grahn) и ее коллеги обнаружили, что ритмические колебания мозговой активности у посетителей концерта синхронизируются, стимулируя позитивные переживания. Об этом ученые рассказали на ежегодной встрече Общества когнитивных нейронаук (Cognitive Neuroscience Society), прошедшей недавно в американском Бостоне.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет измерить ритмические групповые колебания активности нейронов в разных отделах мозга. Их частота, амплитуда и форма меняются от стабильных альфа-волн в спокойном бодрствующем состоянии до быстрых бета— и гамма-волн при интенсивной работе мозга, долгих тета— и дельта-волн — в период восстановления и сна. Их нарушения могут быть связаны с такими состояниями, как болезнь Паркинсона и дислексия.
В ходе своих экспериментов исследователи использовали электроды ЭЭГ для наблюдения за мозговыми волнами у добровольцев, разделенных на группы по 20 человек. Все они слушали одну и ту же песню, специально написанную для этого опыта, с сильно выраженной ритмической основой. Но одни подопытные услышали ее в «живом» исполнении перед большой аудиторией, вторые — в записи на экране телевизора, третьи же смотрели видео выступления перед немногочисленной группой зрителей.
И действительно: у участников первой группы отмечалась намного более высокая синхронизация мозговых волн как друг с другом, так и с ритмом самой музыки. Более того, заполненные после исполнения опросники показали, что люди именно из этой группы переживали опыт как более позитивный, чем те, которые смотрели исполнение в записи.
Ученые считают этот эффект еще одним напоминанием о высокой социальной природе нашего вида. Сегодня большинство из нас привыкли выступать лишь в роли слушателя, но некогда музыка и танец были частью культовых ритуалов и соответствующих групповых действий, ведущих к созданию тесных социальных связей. Такое поведение вознаграждается мозгом — и мы до сих пор переживаем на концертах «нечто особенное».
Naked-Science.ru: последние новости
Японцы разобрались в причинах уникальности свойств воды Представлено видео падающей орбитальной станции «Тяньгун-1» Обнаружена галактика без темной материи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»144
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»100
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию553
Обнаженка глазами робота32
Шнурова обвинили в домогательствах49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение