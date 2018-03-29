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Объяснена загадка взрывающихся кратеров на Ямале
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Объяснена загадка взрывающихся кратеров на Ямале 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Профессор Василий Богоявленский, замдиректора Института проблем нефти и газа РАН, заявил, что один из взрывающихся газовых кратеров в ЯНАО имеет естественную природу, однако на остальные могла повлиять в том числе добыча запасов газа в этом регионе.
Таинственные кратеры появились в 2014 году. Сообщалось, что они были сформированы подземными извержениями метана при оттаивании вечной мерзлоты. В конце марта стало известно, что один из них взорвался второй раз. Богоявленский объяснил природу взрывов, рассказав о результатах исследования в одном из этих кратеров, сообщает Siberian Times.
Кратер, который взорвался посреди реки Морды-Яха, имеет естественные причины, отметил Богоявленский. Он рассказал, что ученые взяли образцы газа из этого кратера и, проанализировав их, выяснили, что эта воронка является естественной.
Однако этого же нельзя однозначно сказать об остальных кратерах, заявил он, так как некоторые из них могут быть как раз «техногенными» — появившимися в результате вмешательства в природу путем бурения для добычи огромных запасов газа на Ямале.
Ученый считает, что утечки из газовых скважин приводят к образованию карманов метана, который скапливается под замерзшим грунтом и взрывается.
Об этих воронках на Ямале сообщалось еще в 2015 году — Богоявленский тогда отмечал, что, по одной из версий, кратеры образовались из-за взрывов метана, скопившегося под землей, а по другой версии, из-за аномальной жары в регионе.
Позже кратеры продолжали взрываться. О ряде таких инцидентов сообщалось в том числе в последние месяцы.
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