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Инженеры показали робота‐паука и робота‐лисицу
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Инженеры показали робота‐паука и робота‐лисицу 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: Festo
Инженеры занимающейся промышленным оборудованием компании Festo, известной своими бионическими разработками, представили роботов, копирующих паука и летучую лисицу. Механические звери удачно копируют манеру передвижения и другие особенности своих живых прототипов. О новинках сообщил сайт IEEE Spectrum.
Робот-лисица оснащен двигателем, встроенным в туловище. Тело робота в свою очередь соединено с крыльями. Размах крыла робота составляет 228 сантиметров, а длинна его тела достигает 87 сантиметров. При изготовлении крыльев были использованы эластичные мембраны, между которыми натянута ткань с шестигранной структурой. Таким образом достигается «неубиваемость» механизма: при повреждении или проколе крыла ткань не даст повреждению распространиться дальше, за счет чего робот сможет функционировать после даже довольно ощутимого удара. По замыслу инженеров, робот может совершать полеты в полуавтономном режиме.
Робот-паук может потешно перебирать механическими лапами и кувыркаться. Для него не существует проблемы забраться на расположенное под углом препятствие. При создании биомеха был взят за основу паук, живущий в песках Сахары.
Инженеры Массачусетского технологического института тем временем презентовали робота, который двигается под водой, как обычная рыба.
Робот-рыба может делать подводные видео и фото. Живые морские обитатели на механического соседа реагируют спокойно.
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