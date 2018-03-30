«Роскосмос» испытал парашют для посадки на Марс

«Росокосмос» сообщает, что в рамках подготовки совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» разработчики провели низковысотные испытания парашютной системы, благодаря которой планируется осуществить мягкую посадку российской научной платформы и европейского ровера на поверхность Марса.

Испытания проходили в Швеции . В ходе них внимание уделялось второму основному парашюту, диаметр которого составляет 35 метров. В процессе тестирования имитатор десантного модуля с установленной на нём системой спуска подняли на вертолёте до высоты 1,2 километра над Землёй и сбросили вниз. После сброса была запущена последовательность выпуска основного парашюта. Через 12 секунд успешно раскрылся вытяжной парашют, а затем был приведён в действие и основной парашют. Система успешно продемонстрировала раскрытие парашюта при отрицательных температурах воздуха.

«Камеры GoPro, установленные на 500-килограммовом тестовом имитаторе посадочной платформы, в точности зафиксировали все этапы раскрытия парашюта. Весь процесс посадки на землю занял около 2,5 минут. После приземления бортовое оборудование имитатора направило телеметрию в режиме реального времени», — говорится в пресс-релизе «Роскосмоса».

Вся парашютная система весит 195 килограммов, вес самого парашюта с учётом веса пяти километров строп составляет 70 килограммов. На укладку парашюта специалистам пришлось потратить три рабочих дня.

Космический аппарат, который должен доставить десантный модуль к Марсу, планируется запустить в 2020 году. Прибытие аппарата к Марсу ожидается годом позже. Согласно плану, десантный модуль отделится от космического аппарата перед входом в атмосферу планеты, после чего будет запущен процесс посадки, включающий в себя торможение в атмосфере, раскрытие парашютной системы, отстрел теплозащитного экрана, отделение кожуха с парашютом и включение двигателей мягкой посадки. Чёткую отработку посадки было решено начать заранее, чтобы в итоге избежать возникновения внештатных ситуаций.