Telegram возобновил работу

Telegram частично восстановил работу после масштабного сбоя

Работа мессенджера Telegram частично восстановлена после масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи по всему миру в четверг.

Об этом команда мессенджера сообщает в четверг в Twitter.

"Telegram восстановил работу для большинства пользователей из стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы до сих пор испытываете проблемы с подключением (особенно в Германии, Иране и странах СНГ), подождите еще немного", — говорится в сообщении.