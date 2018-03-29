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Ученые усомнились в дальних пилотируемых миссиях
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Ученые РАН усомнились в возможности дальних пилотируемых космических миссий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: NASA
Специалисты Российской академии наук в 2017 году получили результаты, которые могут поставить под сомнение возможность пилотируемых миссий для освоения дальнего космоса, заявил президент РАН Александр Сергеев в четверг на общем собрании Академии наук.
Сергеев обнародовал основные результаты, полученные учеными РАН в минувшем году. Среди них — результаты моделирования воздействия космического излучения на живые организмы. Влияние воздействия иронизирующего излучения на экипажи космических кораблей — одна из основных проблем, которые надо решить, планируя такие полеты.
По словам Сергеева, при облучении тяжелыми ионами выявлено достоверное снижение когнитивных функций у обезьян.
"Это очень серьезный результат, который может ставить под сомнение возможность далеких (пилотируемых) миссий", — подчеркнул Сергеев.
"Нарушения со стороны центральной нервной системы, возникающие в процессе космического полета, могут привести к невыполнению поставленной задачи", — добавил он.
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