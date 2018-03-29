Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проблемы в работы мессенджера в Европе возникли из-за отключения питания в кластере серверов. Об этом он сообщил в своем твиттере.
Он заверил, что сотрудники Telegram работают над устранением проблемы.
«Но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет оборудование в порядок», — подчеркнул Дуров.
Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.
Двадцать девятого марта около 11:00 (по Москве) в работе Telegram произошел массовый сбой, не работали веб-версия мессенджера и мобильное приложение. Представители мессенджера сообщили, что пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ «испытывают проблемы с подключением».
20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ. Интернет-пользователи начали выдвигать версии о блокировке Telegram Роскомнадзором, но в ведомстве эту информацию опровергли.