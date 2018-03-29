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В РФ хотят построить биореактор для жизни в космосе
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Создатели спутника «Маяк» хотят построить биореактор для жизни в космосе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / Elenarts
Компания энтузиастов, создавших спутник с солнечным парусом "Маяк", планирует разработать вместе с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН фотобиореактор для производства кислорода в условиях космоса, сообщил руководитель проекта Александр Шаенко.
"Мы хотим совместно с ИМБП и на основе их опыта простроить фотобиореактор — это установка, в которой растут одноклеточные зеленые водоросли, как и любые растения, поглощающие CO2 и выделяющие кислород", — сказал Шаенко в видео, размещенном на странице, посвященной проекту.
Он отметил, что первый прототип такой установки уже создан, а сейчас его команда собирает деньги, чтобы построить второй, более сложный прототип, уже пригодный для работы в системе жизнеобеспечения.
При этом краудфандинговая кампания по поиску основной части средств — 400 тысяч рублей — уже завершена. За эти деньги создатели хотят собрать испытательные стенды для систем освещения, циркуляции среды, регулирования уровня и кислотности среды, а также управления газовым составом на входе в реактор.
Сейчас космонавты на Международной космической станции используют кислород, доставляемый на грузовых кораблях. Создание фотобиореактора позволило бы избавиться от этой зависимости. Такой реактор уже был однажды создан ИМБП, но использовать его в космосе не получилось из-за высокого энергопотребления — он требовал 45 киловатт, в то время как тогда советская космическая станция "Мир" выдавала меньше 35 кВт с экипажем из 3 человек, а летающая сегодня МКС с экипажем из шести человек выдает порядка 100 кВт.
Спутник "Маяк" был запущен 14 июля 2017 года на ракете "Союз-2" вместе с 72 другими аппаратами. С его помощью планировалось отработать технологию торможения с помощью солнечного отражателя в форме пирамиды, однако с ним произошла нештатная ситуация.
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