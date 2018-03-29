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«Голубая Луна» появится в небе
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Субботняя «голубая Луна» станет последней за последующие три года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Уникальная "голубая Луна", второе полнолуние месяца, будет освещать Землю на этих выходных и она станет последним таким событием до октября 2020 года, сообщает онлайн-издание Space.com  Самое понятие "голубая луна" не предполагает изменения цвета спутника Земли. Это название произошло от английского идиоматического выражения "оnce in a blue moon", которое означает "чрезвычайно редко, практически никогда".
Полная луна на небе обычно появляется раз в 30 дней, однако примерно раз в три года полная Луна восходит над Землей сразу два раза за один календарный месяц из-за того, что она совершает один оборот вокруг Земли за чуть меньшее время, 29,5 дней. Еще реже возникают ситуации, когда в один и тот же год возникает сразу две "голубых Луны", а также их комбинации с другими "лунными" феноменами, к примеру, с "суперлунием" или "кровавой луной".
В этом году землянам повезло — мы станем свидетелями сразу двух таких событий. Первое из них произошло 31 января, когда над Землей взошла редчайшая "кровавая голубая суперлуна". В последний раз такое событие происходило в марте 1866 года.
Следующая "голубая луна" взойдет над Землей уже на этой неделе, в ночь с пятницы на субботу. Она, как отмечает Space.com, станет последним таким событием за последующие три года — до октября 2020 года не будет ни одного месяца, когда полная Луна дважды появится на ночном небосводе.
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