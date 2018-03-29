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Франция построит самую большую тропическую оранжерею
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Во Франции построят самую большую тропическую оранжерею в мире 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Территория Северной Франции не отличается особо мягким климатом, даже несмотря на близость всего региона к Гольфстриму. Потому-то это место и выбрали для реализации амбициозного проекта — компания Coldefy & Associates хочет построить вблизи Па-де-Кале самую большую оранжерею на планете. Ее ключевая особенность в том, что это будет одно гигантское здание, устроенное по принципу «супер-теплицы». Проект «Tropicalia», несмотря на размах, очень прост по своей сути. Участок земли площадью в 20 000 кв.м. отгородят от внешнего мира при помощи массивного алюминиевого каркаса, на котором закрепят панели ЭТФЭ. Это строительный материал на основе полимера фторопласт-40, который отличается выдающимися показателями устойчивости к погодным воздействиям. Плюс он легче и дешевле стекла.
Представители компании говорят, что не планируют устанавливать системы отопления — напротив, потребуется еще и отводить тепло. Оно будет создаваться за счет естественного парникового эффекта, путем нагрева огромной массы воздуха под куполом солнечными лучами. Рабочая температура внутри оранжереи — не ниже 28 градусов по Цельсию. Есть варианты создать системы отвода и хранения тепла, например, для выработки энергии.
Внутри теплицы высадят огромное количество сугубо тропических растений, оборудуют водопады, озера и холмы, среди которых проложат пешеходную тропу длиной более километра. Здесь поселят черепах и коралловых рыбок, колибри и райских птиц, цветы и бабочек из тропиков. К услугам посетителей будут рестораны, гостиница, магазины и т.д. Пропускная способность объекта оценивается в 500 000 человек в год, построить его собираются в период между 2019 и 2021 годами.
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