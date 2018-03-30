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SpaceX запустила в космос 10 спутников Iridium
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SpaceX запустила в космос 10 спутников Iridium 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: SpaceX / NASA
Американская компания SpaceX в пятницу осуществила запуск своей ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту сразу 10 телекоммуникационных спутников. Старт состоялся на западе США, с базы Военно-воздушных сил Ванденберг. Это уже пятый по счеты пуск, осуществленный SpaceX в интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications. 10 аппаратов Iridium отправились на низкую околоземную орбиту, что пополнить группировку сначала до пятидесяти, а затем — до 66 аппаратов.
В ходе этого запуска инженеры компании планируют спасти обтекатель ракеты, приземлив его на сеть, растянутую на корабле в океане.
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