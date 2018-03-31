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SpaceX разрешили запуск спутников для раздачи интернета
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SpaceX разрешили запуск спутников для раздачи интернета 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Reuters
Американские власти выдали компании SpaceX Илона Маска разрешение на запуск целой сети спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет по всей Земле.
Теперь SpaceX сможет запустить на низкую земную орбиту 12 тыс. маленьких спутников, через которые к интернету получат доступ даже самые отдаленные и только развивающиеся части нашей планеты, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Как отмечает издание, выгоду от такого проекта получат и более развитые и технологически оснащенные регионы, где традиционно монополию на поставку интернет-соединения контролирует один или пара крупных провайдеров. Конкуренция на рынке поможет сбить цены и повысить качество предоставляемых услуг.
Федеральная комиссия по связи США, выдавшая разрешение, также отметила, что впервые одобряет спутниковый проект с использованием широкополосных технологий.
Проект Маска отличается от дорогих и медленных технологий по передаче информации, которые используются сегодня. По сравнению с традиционными спутниками связи, сеть SpaceX будет расположена на более низкой орбите, ближе к Земле, что позволит данным перемещаться быстрее, а также обеспечит более стабильное соединение. Чтобы протестировать идею, несколько недель назад SpaceX уже отправила в космос пробные спутники Tintin A и Tintin B.
Также Маск назвал своим подписчикам «пароль» для получения доступа к всемирной сети Wi-Fi.
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