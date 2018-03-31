Ракету Falcon 9 запустили во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции, трансляцию запуска ведет НАСА.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был дан в расчетные 23.30 мск.
Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду.
Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.
Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.