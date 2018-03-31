Ещё
Ракету Falcon 9 запустили во Флориде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon с грузом для МКС 

РИА Новости 31 марта 2018
Фото: © AP Photo / SpaceX via AP
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции, трансляцию запуска ведет НАСА.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был дан в расчетные 23.30 мск.
Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду.
Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.
Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.
РИА Новости: последние новости
В Туле обнаружили старинное захоронение Беспилотник Dragon с 2,6 тоннами груза в понедельник отправится к МКС Астрономы нашли намеки на присутствие жизни в "кислотных" облаках Венеры
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу303
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»320
Саммит по Донбассу может пройти без России391
ЕС предрекли судьбу СССР153
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»105
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение