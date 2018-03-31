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Космический грузовик Dragon успешно выведен на орбиту
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Космический грузовик Dragon успешно выведен на орбиту 

360tv.ru 31 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Ракета‐носитель Falcon 9, которая ранее была запущена с мыса Канаверал, успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Dragon. Информация об этом была опубликована на странице NASA в Twitter.
На борту Dragon находится груз в виде провизии и предметов первой необходимости для экипажа Международной космической станции.
Запуск двигателя второй ступени завершен. Вывод Dragon на заданную орбиту подтвержден,
— заявление компании.
Уточняется также, что корабль развернул панели солнечных батарей и в настоящее время направляется к МКС.
Точно по расписанию Dragon развернул панели солнечных батарей и направляется к МКС,
— заявление компании.
Ожидается, что стыковка произойдет в среду, 4 апреля.
Ранее сообщалось, что осенью 2018 года к Международной космической станции отправится космический корабль «Союз МС‐10» с двумя российскими космонавтами на борту. Старт назначен на 14 сентября. В составе экипажа будут: Алексей Овчинин, Николай Тихонов, а также астронавт США Ник Хейг.
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