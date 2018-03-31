Космический грузовик Dragon успешно выведен на орбиту

Ракета‐носитель Falcon 9, которая ранее была запущена с мыса Канаверал, успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Dragon. Информация об этом была опубликована на странице NASA в Twitter.

На борту Dragon находится груз в виде провизии и предметов первой необходимости для экипажа Международной космической станции.

Запуск двигателя второй ступени завершен. Вывод Dragon на заданную орбиту подтвержден,

— заявление компании.

Уточняется также, что корабль развернул панели солнечных батарей и в настоящее время направляется к МКС.

Точно по расписанию Dragon развернул панели солнечных батарей и направляется к МКС,

— заявление компании.

Ожидается, что стыковка произойдет в среду, 4 апреля.