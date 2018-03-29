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Маск намерен сертифицировать Crew Dragon
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Илон Маск намерен сертифицировать Crew Dragon к февралю 2019 года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Амител
Владелец компании SpaceX Илон Маск планирует завершить сертификацию своего частного космического корабля Crew Dragon для полетов к МКС к февралю 2019 года, следует из доклада на сайте НАСА.
Ранее НАСА сообщало, что первый полет двух американских астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon, назначен на апрель 2019 года, а первый российский космонавт может отправиться в составе международного экипажа на Crew Dragon в ноябре 2019 года. Вместе с тем, Роскосмос не планирует допускать российских космонавтов к полетам на американских частных космических кораблях до завершения их сертификации.
Космический корабль Dragon-2, известный также как Crew Dragon, представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9. Пилотируемый Dragon был впервые представлен 30 мая 2014 года.
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