Маск отправит астронавтов на МКС на частном корабле

Маск планирует в 2019 году отправить астронавтов на МКС на частном корабле

Первый полет двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon, который разработала принадлежащая Илону Маску компания SpaceX , назначен на апрель 2019 года, следует из доклада НАСА

В докладе отмечается, что второй испытательный полет Crew Dragon назначен на ноябрь 2019 года.

Космический корабль Dragon-2, известный также как Crew Dragon, представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9. Пилотируемый Dragon был впервые представлен 30 мая 2014 года.