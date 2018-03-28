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Маск отправит астронавтов на МКС на частном корабле
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Маск планирует в 2019 году отправить астронавтов на МКС на частном корабле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Первый полет двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon, который разработала принадлежащая Илону Маску компания SpaceX, назначен на апрель 2019 года, следует из доклада НАСА.
В докладе отмечается, что второй испытательный полет Crew Dragon назначен на ноябрь 2019 года.
Космический корабль Dragon-2, известный также как Crew Dragon, представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9. Пилотируемый Dragon был впервые представлен 30 мая 2014 года.
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