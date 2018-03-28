«Союз МС‐10» доставит двух россиян на МКС в сентябре

«Союз МС‐10» доставит двух россиян на борт МКС в сентябре

Осенью 2018 года к Международной космической станции (МКС) отправится космический корабль «Союз МС‐10» с двумя российскими космонавтами на борту. Старт назначен на 14 сентября, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные доклада NASA

Всего к МКС в 2018 году отправят четыре корабля: еще один «Союз» полетит 15 ноября. Кроме того, в июле и ноябре стартуют грузовые корабли «Прогресс МС-09 » и «Прогресс МС-10.

В 2019 году к станции полетят четыре грузовика „Прогресс“ (в феврале, апреле, августе и октябре) и столько же кораблей „Союз“ (в марте, мае, сентябре и декабре).