«Союз МС‐10» доставит двух россиян на МКС в сентябре

Осенью 2018 года к Международной космической станции (МКС) отправится космический корабль «Союз МС‐10» с двумя российскими космонавтами на борту. Старт назначен на 14 сентября, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные доклада NASA.
В составе экипажа будут: Алексей Овчинин, Николай Тихонов, а также астронавт США Ник Хейг, пишет агентство.
Всего к МКС в 2018 году отправят четыре корабля: еще один «Союз» полетит 15 ноября. Кроме того, в июле и ноябре стартуют грузовые корабли «Прогресс МС-09 » и «Прогресс МС-10.
В 2019 году к станции полетят четыре грузовика „Прогресс“ (в феврале, апреле, августе и октябре) и столько же кораблей „Союз“ (в марте, мае, сентябре и декабре).
Экипаж пилотируемого корабля „Союз МС‐08“ из трех человек под руководством российского космонавта Олега Артемьева успешно произвел маневр стыковки к Международной космической станции (МКС) 24 марта.