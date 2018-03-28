Корабль «Прогресс МС-07» отстыковали от МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-07» на месяц отстыковали от МКС

"Прогресс МС-07" отстыковался от станции в 16.50 мск. Сведение с орбиты и затопление корабля в несудоходном районе Тихого океана запланировано на 26 апреля. Район падения несгоревших в плотных слоях атмосферы находится примерно в 3 тысячах километров восточнее столицы Новой Зеландии — Веллингтона", — отметил собеседник агентства. Транспортный корабль "Прогресс МС-07" отстыкован от Международной космической станции (МКС), но не будет затоплен сразу же, а в течение месяца будет находиться на орбите с целью проведения научных экспериментов, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса

Во время нахождения в автономном полете на борту "Прогресса" будет проходить очередной этап космического эксперимента "Изгиб". Его целью является исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации для определения параметров микрогравитационной обстановки, подтвердили РИА Новости в РКК "Энергия"

"Прогресс МС-07" был запущен на ракете "Союз-2.1а" 14 октября 2017 года с космодрома Байконур . К МКС корабль пристыковался 14 октября. Грузовик доставил необходимые экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.

"Прогресс МС-07" должен был стать первым космическим "грузовиком", отправившимся к МКС по сверхкороткой схеме стыковки. Планировалось, что "Прогресс" долетит до станции за 3,5 часа полета вместо традиционных двух суток. Реализовать данный план не удалось: запуск по техническим причинам был перенесен на резервную дату и было принято решение, что корабль полетит к МКС по стандартной двухсуточной схеме. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.