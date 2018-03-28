Астрономы нашли «двойник Меркурия»

Астрономы впервые нашли «двойник Меркурия» у далекой звезды

"Меркурий стоит особняком от всех остальных планет земной группы — его недра содержат в себе необычно много железа, что говорит о том, что он сформировался по иному сценарию. Мы были удивлены тем, что нам удалось найти аналогичную планету у другой звезды, что говорит о том, что "меркурии" встречаются не так уж и редко", — рассказывает Дэвид Армстронг (David Armstrong) из университета Уорика (Великобритания). Орбитальный телескоп "Кеплер" обнаружил в созвездии Девы звезду, вокруг которой вращается относительно небольшая планета, похожая по своей плотности и устройству недр на Меркурий, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

После запуска орбитального телескопа "Кеплер" ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков из которых являются потенциальными двойниками Земли или находятся в так называемой зоне жизни. Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить пригодность этих планет к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

Большая часть этих планет напоминает по размерам Землю или ее увеличенные копии, и лишь небольшое число экзомиров, такие как планета Kepler-138b в созвездии Лебедя, обладает размерами, сопоставимыми с Марсом или Луной. Это создает определенные сложности в оценке их пригодности для поддержания жизни.

Армстронг и его коллеги открыли планету, которая напоминает по своим свойствам не Землю или Марс, а Меркурий, анализируя данные, которые "Кеплер" собирал на втором этапе своей работы в рамках миссии К2 в 2016 году.

Внимание ученых привлекла звезда K2-229, небольшой оранжевый карлик, расположенный в созвездии Девы на расстоянии в 340 световых лет от Земли. Вокруг этого светила, как на то указывают периодические снижения в его яркости, вращается сразу три планеты, похожие по размерам на Землю или ее увеличенные аналоги из других экзопланетных систем.

Все эти планеты расположены на очень близких расстояниях к звезде — самая дальняя из них, K2-229d, примерно в два раза ближе подходит к светилу, чем Меркурий, и совершает один оборот вокруг него за 30 дней.

Самой интересной из них, как показали дальнейшие наблюдения за K2-229 при помощи уже наземных телескопов, оказалась планета K2-229b, расположенная ближе всего к светилу. Она примерно равна Земле по своему диаметру, но примерно в 2,5 раза тяжелее ее, что говорит о том, что она почти полностью состоит из железа, а не более легких силикатных горных пород.

Подобным же образом, как отмечают планетологи, устроен Меркурий. Его ядро занимает примерно 60-70% от общего объема планеты, благодаря чему его плотность примерно в 1,2 раза выше, чем у Земли, если учитывать разницу в размерах планет. Другая вещь, которая роднит K2-229b с Меркурием — сверхвысокие температуры на ее поверхности, превышающие 2,3 тысячи градусов Кельвина.

С другой стороны, у них есть одно существенное различие — благодаря более тесному соседству со звездой, K2-229b обладает разреженной атмосферой, состоящей из паров горных пород, которые постепенно улетучиваются в космос под действием света и тепла оранжевого карлика.

Как предполагают ученые, Меркурий, K2-229b в прошлом были похожи на Землю по плотности и составу, и они приобрели свой текущий облик в результате постепенного испарения их верхних слоев в космос. Дальнейшие наблюдения за этой планетой, как надеются Армстронг и его коллеги, помогут проверить эту теорию.