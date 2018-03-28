Ещё
На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Незначительная утечка аммиака произошла на американском сегменте Международной космической станции, астронавты устранят ее во время выхода в открытый космос в четверг, сообщил во вторник РИА Новости представитель НАСА.
"Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится. Астронавты займутся утечкой, как и другими задачами, в ходе внекорабельной деятельности, запланированной на четверг", — сказал собеседник агентства.
Он отметил при этом, что утечка чрезвычайно мала, и не представляет опасности ни для экипажа, ни для самой станции.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
РИА Новости: последние новости
Астрономы впервые нашли "двойник Меркурия" у далекой звезды Космический грузовик "Прогресс МС-07" на месяц отстыковали от МКС Источник заявил о возможной ликвидации российского Центра исследования Луны
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке121
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово327
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение