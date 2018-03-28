На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

"Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится. Астронавты займутся утечкой, как и другими задачами, в ходе внекорабельной деятельности, запланированной на четверг", — сказал собеседник агентства. Незначительная утечка аммиака произошла на американском сегменте Международной космической станции, астронавты устранят ее во время выхода в открытый космос в четверг, сообщил во вторник РИА Новости представитель НАСА

Он отметил при этом, что утечка чрезвычайно мала, и не представляет опасности ни для экипажа, ни для самой станции.