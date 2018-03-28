В США дети во время прогулки нашли челюсть мастодонта

США три мальчика во время прогулки нашли челюсть вымершего десять тысяч лет назад мастодонта, сообщает издание LiveScience.

Ребята гуляли по семейному дачному участку в деревне Бовина на побережье реки Миссисипи во время весенних каникул. 12-летний Кэйд Сэллерс (Caid Sellers), его 10-летний брат Шон и их 8-летний двоюродный брат Майкл Махалитк (Michael Mahalitc) сначала приняли находку за бревно, но затем обнаружили, что у него есть зубы. Они попытались поднять кость, но не смогли.

Дети рассказали о находке родителям, и их отец отвез челюсть в музей естествознания штата Миссисипи. Палеонтолог Джордж Филлипс (George Phillips) изучил ее и заявил, что это челюсть «весьма зрелого» мастодонта, а точнее ее нижний левый фрагмент. Ученый отметил, что эту часть тела древнего млекопитающего находят «крайне редко».

Мастодонты — древние хоботные млекопитающие, жившие на территории практически всего земного шара. Они отличаются от мамонтов и слонов строением челюсти.