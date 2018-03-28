Ещё
В Китае нашли древнюю статую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Китае нашли статую, которой более 1,5 тысяч лет 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Китайский археолог в отверстии одного из гротов Юньган провинции Шаньси обнаружил небольшую статую.
Ученый из Исследовательского института Юньганских гротов Ван Яньцин сделал свою находку на западной стене пещеры № 16 в ходе очередных плановых исследований. Она была спрятана в отверстии на высоте 11,5 метра от земли. Возраст находки — не менее 1500 лет, высота — 20 см. Она представляет фигуру мужчины по пояс с широкими плечами, мускулистой грудью и животом и опущенными вдоль тела руками. Статуя сильно пострадала из-за эрозии.
Российская Газета: последние новости
В Швейцарии нашли выброшенный 5 тысяч лет назад ботинок Американские физики предсказали близость нового ледникового периода В самолете на солнечной тяге будут штурмовать стратосферу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово383
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1108
Первая отставка произошла в Кемерово42
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение