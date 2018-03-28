В Китае нашли древнюю статую

В Китае нашли статую, которой более 1,5 тысяч лет

Китайский археолог в отверстии одного из гротов Юньган провинции Шаньси обнаружил небольшую статую.

Ученый из Исследовательского института Юньганских гротов Ван Яньцин сделал свою находку на западной стене пещеры № 16 в ходе очередных плановых исследований. Она была спрятана в отверстии на высоте 11,5 метра от земли. Возраст находки — не менее 1500 лет, высота — 20 см. Она представляет фигуру мужчины по пояс с широкими плечами, мускулистой грудью и животом и опущенными вдоль тела руками. Статуя сильно пострадала из-за эрозии.