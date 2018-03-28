Россия может потерять центр исследования Луны

Центр исследований и разработки программ освоения Луны, созданный прошлой осенью на РКК «Энергия», может быть расформирован, так как не нашел применения и финансирования, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Решение о создании данной структуры было принято, но до сих пор центр не заработал. Скорее всего, он будет либо ликвидирован, либо объединен с другими подразделениями предприятия», — сообщил источник РИА «Новости». В РКК «Энергия» ситуацию с Центром исследования Луны комментировать отказались. Центр создавался для объединения опыта российских предприятий ракетно-космической отрасли по исследованию Луны с помощью автоматических межпланетных станций. Накопленные компетенции предполагалось использовать для подготовки пилотируемой экспедиции на спутник Земли.

Напомним, в начале марта Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса, сообщает российское космическое ведомство.