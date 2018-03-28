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Россия может потерять центр исследования Луны
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россия может потерять центр исследования Луны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центр исследований и разработки программ освоения Луны, созданный прошлой осенью на РКК «Энергия», может быть расформирован, так как не нашел применения и финансирования, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Центр создавался для объединения опыта российских предприятий ракетно-космической отрасли по исследованию Луны с помощью автоматических межпланетных станций. Накопленные компетенции предполагалось использовать для подготовки пилотируемой экспедиции на спутник Земли.
«Решение о создании данной структуры было принято, но до сих пор центр не заработал. Скорее всего, он будет либо ликвидирован, либо объединен с другими подразделениями предприятия», — сообщил источник РИА «Новости». В РКК «Энергия» ситуацию с Центром исследования Луны комментировать отказались.
Напомним, в начале марта Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса, сообщает российское космическое ведомство.
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