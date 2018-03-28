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Ученые научились 3D-печати водой
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Ученые научились 3D-печати водой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Преобразовав 3D-принтер, ученые получили инструмент для печати трехмерных структур посредством минерального масла и гидрофильных полимерных молекул.
Том Рассел (Tom Russell) и его коллеги из американской Национальной лаборатория имени Лоуренса в Беркли (LBNL), разработавшие новую технологию считают, что вскоре они смогут создать жидкие электронные компоненты для гибких носимых устройств, для химических лабораторий и медицинского оборудования.
Пока же им удалось «распечатать» водяные тяжи диаметром от 10 мкм до 1 мм, длиной вплоть до нескольких метров — прямые, спиральные, ветвящиеся. Технология показала, что такие структуры, взвешенные в минеральном масле, сохраняют стабильную форму и возвращаются к ней после деформаций, сообщает Naked Science.
Для получения новых материалов ученые использовали основу из минерального масла с добавкой гидрофобных полимерных молекул и «чернила» из воды с добавкой гидрофильных золотых наночастиц. Полимер был подобран таким образом, чтобы соединяться с наночастицами и образовывать структуру с гидрофильной «головкой» и гидрофобным «хвостом».
Эта структура обладает выраженными свойствами поверхностно-активного вещества (ПАВ): на границе воды и масла частицы выстраиваются так, чтобы ориентироваться «хвостами» к маслу, образуя стабильный интерфейс.
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 Ещё 5 источников 
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