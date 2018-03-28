Ещё
Китайская станция может упасть на Дагестан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Китайская станция может упасть на Дагестан 

Рамблер 1 час назад
Фото: China Manned Space Agency
Обломки китайской космической станции Tiangong-1 могут упасть в южной части Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается на сайте Европейского космического агентства, Tiangong-1 войдет в атмосферу и сгорит в течение ближайшей недели, в апреле ее обломки упадут на Землю.
По мнению ученых, в зоне возможного падения обломков (между 43-м градусом северной и 43-м градусом южной широты) также оказались почти вся Южная и Центральная Америка, юг Европы, Африка, Ближний Восток и частично Азия.
Tiangong-1 запустили на орбиту в 2011 году. В марте 2016 года станция выработала свой операционный ресурс, данные оттуда перестали поступать. В сентябре 2016-го Китай запустил в космос научную лабораторию Tiangong-2.
Жители Средиземноморья приняли за падение обломков Tiangong-1 ступень российской ракеты-носителя «Союз-ФГ», пролетевшую над морем ранним утром 25 марта.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово385
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1109
Первая отставка произошла в Кемерово51
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение