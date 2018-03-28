Китайская станция может упасть на Дагестан

Обломки китайской космической станции Tiangong-1 могут упасть в южной части Дагестана . Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается на сайте Европейского космического агентства , Tiangong-1 войдет в атмосферу и сгорит в течение ближайшей недели, в апреле ее обломки упадут на Землю.

По мнению ученых, в зоне возможного падения обломков (между 43-м градусом северной и 43-м градусом южной широты) также оказались почти вся Южная и Центральная Америка, юг Европы, Африка, Ближний Восток и частично Азия.

Tiangong-1 запустили на орбиту в 2011 году. В марте 2016 года станция выработала свой операционный ресурс, данные оттуда перестали поступать. В сентябре 2016-го Китай запустил в космос научную лабораторию Tiangong-2.

Жители Средиземноморья приняли за падение обломков Tiangong-1 ступень российской ракеты-носителя «Союз-ФГ», пролетевшую над морем ранним утром 25 марта.