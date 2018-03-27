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В озере нашли дырявый «ботинок» возрастом 5 тыс. лет
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На дне швейцарского озера нашли дырявый ботинок, выброшенный пять тысяч лет назад 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Дырявый ботинок человека, жившего пять тысяч лет назад, обнаружен археологами на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии. Речь идет о редком артефакте, заявили во вторник власти кантона Цюрих.
"Найден почти полностью сохранившийся ботинок, которому около пяти тысяч лет, — говорится в сообщении, размещенном на сайте кантонального правительства Цюриха. — Таких находок в Европе было сделано менее десятка".
Внешне напоминающий лапоть полуоткрытый ботинок изготовлен из лыка. При производстве обуви в те времена применяли ленточки из лыка толщиной в полсантиметра.
"Поскольку длина ботинка — 26 см, он, по всей видимости, принадлежал взрослому человеку", — отмечают специалисты. Под пяткой на ботинке зияет дырка: судя по всему, поэтому он и был выброшен хозяином.
Большинство предметов одежды каменного века крайне хрупки. Они изготавливались из растительных материалов. Швейцарские археологи называют чудом, что некоторые предметы дошли до нашего времени, не поддавшись разложению.
Подводные изыскания ведутся на озере Грайфензее на глубине 3,5 метров. На поверхность артефакты извлекаются вместе с илом, от которого затем скрупулезно очищаются в лаборатории. Для предотвращения появления микробов помещение лаборатории постоянно охлаждают, в нем поддерживают необходимую влажность.
Ботинок найден на территории общины Мау. Древние артефакты были впервые обнаружены в этой общине в конце XIX века, когда уровень озера понизился на один метр после изменения русла реки Глатт. Потребовалось более века, прежде чем в этом месте были проведены скрупулезные систематические исследования. Обнаружены культурные слои, относящиеся к трем различным культурам, сменявшим друг друга на протяжении 3800-2500 годов до нашей эры.
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