Предсказана близость нового ледникового периода

Американские физики предсказали близость нового ледникового периода

На чем основаны такие предсказания американских физиков? Они изучили данные, собранные в космосе с 1978 по 1996 год телескопом "Эксплорер-57". Он следил, как менялось излучение 33 звезд, подобных Солнцу. На основании этих показателей была построена компьютерная модель поведения Солнца. Она показывает, что с 2020 по 2070 год интенсивность излучения нашей звезды должна существенно снизиться. А это в свою очередь повлияет на климат Земли, он должен стать холодней. Еще один "сигнал" ближайшего катаклизма — снижение числа пятен на Солнце. Именно такая картина наблюдалась во времена великого минимума Маундера. За весь этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вместо обычных 40-50 тысяч. Словом, человечеству пора готовить сани.

И вот тут-то нам поможет глобальное потепление, которое многие ученые приписывают влиянию человека. Оно должно сгладить, компенсировать атаку холода. Напомним, что одним из главных виновников парникового эффекта называют углекислый газ, количество которого в атмосфере благодаря человеку растет день ото дня. На протяжении сотен тысяч лет его уровень не превышал 300 частей на миллион. Но начиная с XIX века, со времён промышленной революции, СО2 и других парниковых газов в воздухе становится все больше. По данным Всемирной метеорологической организации концентрация углекислого газа в 2016 году перешла черту в 403 частей на миллион, что стало рекордом за последние 800 тысяч лет. И получается, что "минус" может стать "плюсом"?

Надо отметить, что Дэн Любин не оригинален, о надвигающемся холоде предупреждают и другие ученые. Правда, он первый, кто аргументировал это данными американского аппарата "Эксплорер-57". А вот на тревожную ситуацию с солнечными пятнами обратили внимание многие специалисты. Так, директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН , член-корреспондент РАН Владимир Кузнецов сказал корреспонденту "РГ", что сейчас Земля находится на пороге великого минимума солнечной активности и с большой вероятностью — серьезного похолодания.

— Известно, что наше светило имеет 11-летние циклы активности, которая зависит от числа пятен на светиле (оценивается числом Вольфа. — Ред.), — говорит Кузнецов. — Сейчас идет 24-й цикл, максимум его активности составляет 65 чисел Вольфа. Это в два раза меньше максимума предыдущего, 23-го цикла. Тогда он был около 125.

А самым высоким число Вольфа было в 1957 году, когда шел 19-й цикл. Тогда оно превысило 200. С тех пор оно от цикла к циклу падает. По мнению многих ученых, и в начинающемся примерно в 2020 году 25-м цикле активность Солнца продолжит спадать. Чем это грозит землянам? Повторится ли великий минимум Маундера? Замерзнут ли Темза и каналы в Голландии

Однозначного ответа пока нет. Сегодня наука не может объяснить механизм, как активность Солнца вызывает погодные аномалии. Зафиксирована всего лишь некая связь между влиянием светила и климатом, да и то на протяжении всего 1000 лет. По историческим меркам это мизер. А раз не ясен механизм, то ученые не могут взять на себя смелость и делать уверенные прогнозы.

Но в то время наука уже сумела выявить косвенные механизмы влияния Солнца на климат. Например, известно, что космические лучи, вторгаясь в атмосферу, влияют на облачность. Как? Если на Солнце сильна активность, то космические лучи "выметаются" из Солнечной системы, а если активность слабая, то лучи проходят внутрь. Сейчас именно такой период. Поэтому и наблюдается интенсивное образование облаков, много дождей и снега. Кроме того, при падении активности Солнца слабеют "солнечный ветер" и магнитное поле Земли, что также может сказаться на климате нашей планеты.

Но все это пока лишь предположения, что произойдет в реальности, сказать трудно. Хотя, конечно, работа Дэна Любина стала серьезным дополнительным аргументом для сценария по Маундеру. Нам остается ожидать развития событий, а науке — продолжать изучать наше светило и его влияние на земной климат. Справка "РГ"