«Бог ветра» поможет настраивать климатические модели

Международный коллектив с участием российских ученых разработал метод автоматизированной настройки климатических моделей, названный в честь древнегреческого бога ветров Эола. Оригинальность разработанного подхода основана на оптимизации новой функции, которая описывает точность воспроизведения климата. Работа опубликована в журнале Geoscientific Model Development.

Строить климатические модели необходимо для того, чтобы отслеживать состояние Земли, исследовать ее чувствительности к различным (в том числе и антропогенным) воздействиям и для того, чтобы предсказывать ее изменений. В основе моделирования основе лежит мощный физико-математический аппарат. Исходя из количества учитываемых параметров, сложности и детальности описания существует иерархия климатических моделей: от простых до сложных — многомерных.

Алексей Елисеев , доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы отделения геофизики физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова , замечает, что статья «стала результатом совместной работы международного коллектива ученых, посвященной развитию климатических моделей промежуточной сложности. В данной статье мы приводим описание и проверку атмосферного блока такой модели — блока Aeolus».