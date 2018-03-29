Астронавты NASA начали выход в открытый космос

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд начали выход в четверг в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС).

Прямая трансляция операции ведется на сайте NASA.

Астронавты начали выход в 09:33 по времени Восточного побережья США (16:33 мск). Их главной задачей станет установка на внешней стороне американского модуля МКС Tranquility современного оборудования для обеспечения беспроводной связи. Как ожидается, работы продлятся около 6,5 часа.

Выход в космос изначально был запланирован на 08:10 по времени Восточного побережья США (15:10 мск), однако был отложен из-за дополнительной проверки скафандров на герметичность.

Оборудование, которое должны установить астронавты, понадобится для проведения научных экспериментов на МКС. Астронавты заменят камеры, с помощью которых ведется наблюдение за Землей, а также установят внешние беспроводные антенны для передачи сигнала. Астронавты также заменят отслужившие свой срок насосы в системе терморегулирования станции.

Фойстел и Арнольд прибыли на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым на российском корабле "Союз МС-08" 23 марта. Для Фойстела выход в космос стал седьмым в карьере, а для Арнольда — третьим.