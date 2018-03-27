Найдены следы неизвестной цивилизации в Амазонии

Археологи нашли следы ранее неизвестной цивилизации на юге Амазонии

"Мы невероятно рады тому, что нам удалось найти стол много следов пребывания человека в лесах на юге региона. Раскопки здесь раньше никогда не проводились, и наше исследование показывает, что нам нужно полностью пересмотреть историю региона Амазонии. Только на той небольшой ее части, которую мы изучили, жило как минимум несколько десятков тысяч людей", — заявил Хосе Ириарте (Jose Iriarte) из университета Эксетера (Великобритаия). Археологи нашли следы примерно миллиона людей в предположительно "безлюдной" юго-западной части Амазонии, представителей своеобразного "затерянного племени" индейцев, жившего там до нашествия конкистадоров, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Южный берег Амазонки, как рассказывают ученые, давно считается своеобразным природным заповедником, где никогда не жили постоянно люди. Археологи предполагали, что племена древних индейцев предпочитали жить в пойме реки, а не в окрестностях ее притоков, чьи берега часто бывают заболоченными и лишенными пищи и других ресурсов.

Относительно недавно, как рассказывают Ириарте и его коллеги, их коллеги обнаружили у границ Колумбии Бразилии несколько крупных каналов, гигантских рисунков-геоглифов и других рукотворных структур, которые указали на присутствие человека в "необитаемых" лесах Амазонии и поставили под сомнение общепринятые теории.

Британские и бразильские археологи проверили, так ли это на самом деле, параллельно расследуя одну из странных историй, которая упоминалась в бразильских хрониках 18 века. Монахи и натуралисты того времени писали о том, что один из регионов южной Амазонии, бассейн реки Тапажос, был густо заселен индейцами. Сегодня здесь почти никто не живет, что заставляло ученых сомневаться в подобных заявлениях авторов хроник.

Ученые проверили, так ли это, просветив грунт в окрестностях этой реки при помощи радаров, установленных на борту самолетов и спутников. Им удалось найти несколько сотен структур, похожих по своей форме на рукотворные объекты — каналы, рвы и прочие постройки — что заставило Ириарте и его коллег совершить экспедицию в те части бассейна реки, где они встречались чаще всего.

В общей сложности, археологам удалось откопать более ста подобных структур, и обнаружить внутри или рядом с ними вполне однозначные следы жизни людей — осколки керамики, каменные топоры и особый тип почвы, формирующейся только в человеческих поселениях.

Часть из этих структур, как отмечают ученые, имела вполне ясное значение. К примеру, круговые рвы защищали поселения "затерянного племени" индейцев от диких животных и нападений других людей. Более крупные и длинные каналы, простиравшиеся на несколько десятков километров, пока остается загадкой для историков.

В общей сложности на территории юга Амазонии, как показывают расчеты Ириарте и его коллег, присутствовало примерно 1,3 тысячи подобных поселений древних индейцев, живших в этом регионе континента как минимум несколько сотен лет, начиная с 12 века и заканчивая 15 веком нашей эры.

Общая численность представителей этой загадочной группы индейцев, по словам археологов, могла превышать миллион человек, что ставит перед ними вполне логичный вопрос — куда исчезли все эти люди, и почему об их существовании раньше никто не знал? Дальнейшие раскопки, как надеются ученые, помогут раскрыть эти тайны истории.