Ультрафиолетовое излучение Солнца станет минимальным

"В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий. С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента", — отмечают астрономы.

Отмечается также, что в апреле на Земле ожидается всего одна магнитная буря. Она возникнет 12 апреля и будет слабой.