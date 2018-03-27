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Ультрафиолетовое излучение Солнца станет минимальным
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Ультрафиолетовое излучение Солнца будет минимальным весь апрель 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: NASA
Уровень ультрафиолетового излучения Солнца будет минимальным в течение апреля. Об этом во вторник сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
"Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня. В тех местах, где начался пляжный сезон, любители загара могут не переживать по данному поводу в течение всего месяца", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в апреле на Земле ожидается всего одна магнитная буря. Она возникнет 12 апреля и будет слабой.
"В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий. С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента", — отмечают астрономы.
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