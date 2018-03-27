На Курилах нашли редкие соединения золота и палладия

На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия

Российские исследователи из Института геологии и минералогии, Института геологии и геофизики нефти Сибирского отделения РАН и Института экспериментальной минералогии РАН изучили состав соединений, выброшенных из вулкана Эбеко на Парамушире (Курильские острова). Ученые обнаружили целый ряд необычных соединений, в основном происходящих из фумарольных газов, которые выделяются в виде струй из трещин, каналов и расщелин в отдельных участках на дне кратера и лавовых потоков во время периодов «спокойствия» вулкана. Соответствующая статья опубликована в Geofluids.

В промежутках между извержениями из активного вулкана постепенно выходят фумарольные газы, состав которых сильно зависит от температуры. Как правило, она колеблется от 700 до 100 градусов Цельсия. В местах выхода этих газов отлагаются разнообразные фумарольные инкрустации — наросты. Их состав определяется твердыми частицами, имеющимися в фумарольных газах, либо, если их температура высока — газовой фазой фумарольных выбросов, конденсировавшейся при охлаждении.

В новой работе исследователи с помощью сканирующего электронного микроскопа и спектрометрии исследовали кусочки андезитов и серы. Забор образцов (на фото ниже), был сопряжен с заметной опасностью и выполнялся в средствах индивидуальной защиты. Среди прочего, авторы работы растворяли образцы в дисульфиде углерода и подвергали анализу нерастворившийся осадок. Последний метод принес наиболее интересные результаты — самые редкие включения обнаружили именно с его помощью.

Оказалось, что в фумарольных инкрустациях Эбеко есть целый ряд весьма интересных и нечасто встречающихся соединений — аргенит (АgS2), природный сплав золота и палладия (Au2Pd), сульфид меди (CuS), барит (BaSO4) и довольно большое количество опалов.

Геологи особо подчеркивают, что поскольку фумарольные инкрустации возникают при конденсации остывающих фумарольных газов, это позволяет детально изучить состав самих этих газов. Сделать это с помощью непрерывных наблюдений в поле очень трудно, поскольку в условиях активного извержения обслуживать аппаратуру рядом с кратером бывает опасно. В то же время именно фумарольные газы являются крайне важным и прямым источником данных о ряде вулканических процессов, показывающих, как именно идет извержение. Поэтому ценность полученной из инкрустаций информации довольно велика.