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Инсульт научились выявлять за 30 секунд
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Инсульт научились выявлять за 30 секунд 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) создали портативное устройство VIPS, способное с высокой точностью выявлять инсульт у пациентов. Об этом сообщает Science Daily.
По данным издания, новое устройство, которое надевается на голову как кепка-козырек, может обнаружить окклюзию сосудов у пациентов с подозрением на инсульт с 92-процентной точностью за 30 секунд.
После этого пациентов могут направить в комплексный центр по лечению инсультов, где делают эндоваскулярные операции (проводимые на кровеносных сосудах).
Как отмечает Science Daily, обычное исследование достигает лишь 40-89 процентов точности при идентификации пациентов с окклюзией сосудов, которым может потребоваться операция. При выявлении инсульта у врачей будет 24 часа на операцию, но каждый час снижает вероятность ее благоприятного исхода.
Издание поясняет, что устройство VIPS работает путем отправки низкоэнергетических радиоволн, изменяющих частоту при прохождении через жидкости, в мозг. Эти волны отражаются обратно, а затем обнаруживаются устройством. У пациентов с тяжелым инсультом, жидкости головного мозга будут меняться, создавая асимметрию в радиоволнах. Чем больше асимметрия, тем более сильным был удар.
Ученые рассчитывают, что изобретение позволит врачам экономить «драгоценное время», которое особенно важно для лечения инсульта.
«Трансфер между больницами занимает много времени. Если мы сможем предоставить информацию об инсульте экстренным службам, они примут правильное решение о том, в какую именно больницу нужно отправить пациента», — пояснил профессор нейрохирургии Раймонд Д. Тернер.
На следующих этапах исследователи проверят, может ли VIPS использовать сложные алгоритмы машинного обучения, чтобы различать незначительный и тяжелый инсульты без помощи неврологов.
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