Звезда Табби снова нам «подмигнула»

«Сегодня у нас появились большие новости — за последнюю неделю мы пережили сразу два резких снижения в яркости KIC 8462852. В сумме они понизили ее светимость примерно на 10%, что является рекордным значением со времен, когда за этим светилом наблюдал «Кеплер». Наши выводы были подтверждены астрономами из проекта AAVSO», — пишет Бойяджиан. Не раз привлекавшая внимание загадочная звезда KIC 8462852 в созвездии Лебедя, также известная как звезда Табби, снова «подмигнула» ученым. Табета Бойяджиан, планетолог из Йельского университета, которая первой обнаружила эту звезду, сообщает, что на прошлой неделе объект резко потускнел на 10 процентов. Это стало самым большим снижением светимости звезды с момента, отмеченного в данных телескопа «Кеплер» в 2011 году, когда она кратковременно потускнела сразу на 22 процента.

График изменения светимости звезды Табби с мая 2017 года по настоящее время

В своем блоге Бойяджиан сообщает, что первые изменения в светимости стали наблюдаться 16 марта. Тогда звезда потускнела на 4 процента, после чего снова вернулась к своему обычному состоянию светимости. 26 марта звезда потускнела опять.

Ученые пока не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, что именно заставляет звезду, расположенную примерно в 1280 световых годах от нас, вести себя так необычно, однако новые данные наблюдений внесут свою пользу в составление полной картины происходящего и в конечном итоге помогут разобраться, в чем же, собственно, дело.

Изначально ученые предполагали, что за все может отвечать транзит некой очень большой планеты, кружащей вокруг звезды Табби. Однако нерегулярный интервал между снижением светимости и, собственно, сам уровень снижения светимости поставили под сомнение это предположение.

Позже появилась гипотеза о рое комет, закрывающем ее свет от наблюдателей на Земле. Однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что за последний век яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездной величины, что поставило под сомнение эту теорию.

За последний год яркость KIC 8462852 необъяснимым образом снижалась в мае, июне, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре. Во время наблюдений за этими звездными «затмениями» ученым удалось раскрыть некоторые особенности светила и подтвердить, что на его орбите действительно есть некий крупный объект, заслоняющий свет. Но вариант того, что он представляет собой сферу Дайсона, астрономы исключают.

Согласно наиболее убедительному на сегодня предположению, вокруг звезды Табби находится неравномерно распределенное облако пыли — именно это может объяснять тот факт, что в ультрафиолетовом диапазоне свет звезды блокируется сильнее, чем в инфракрасном. Это облако пыли должно быть действительно очень большим, чтобы иметь возможность блокировать аж 22 процента светимости звезды. Тем не менее вариант рассматривается одним из возможных.

Новое потускнение звезды Табби, как надеются Бойяджиан и ее единомышленники, позволит понять, как меняется спектр светила во время подобных эпизодов. Его анализ поможет ученым проверить, действительно ли свет KIC 8462852 загораживает гигантское облако из пыли или речь идет о чем-то более экзотическом.