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В «маках» появилась поддержка внешних видеокарт
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В «маках» появилась поддержка внешних видеокарт 

Вести.Ru 30 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Apple сообщила о выпуске новой версии операционной системы macOS. Апдейт 10.13.4 (High Sierra) включает свежую версию медиаплеера iTunes (12.7.4) и браузера Safari (11.1), а также привносит поддержку внешних видеокарт (eGPU), подключемых к компьютеру посредством интерфейса Thunderbolt 3.
macOS не славится как дружелюбная к играм платформа, а вот профессионалам, занимающимся монтажом "тяжелого" 4K-видео, рендерингом сложной 3D-графики и работой с приложениями виртуальной реальности, внешняя графика поможет существенно ускорить рабочий процесс.
Прочие улучшения 10.13.4 включают поддержку бизнес-чатов в "Сообщениях" (только в США), позволяющих обшаться с представителями брендом или даже совершать покупки, быстрое переключение на самую правую вкладку в Safari (путем сочетания кнопок Cmd+9), сортировку закладок брузера по имени или адресу, а также исправление ошибок, связанных с выводом графики в некоторых приложениях на iMac Pro. В iTunes 12.7.4 появился раздел с видеоклипами — как в приложении Apple Music на iOS.
Как говорится на сайте поддержки Apple, новая версия High Sierra уже доступна для скачивания. Установить апдейт можно через магазин Mac App Store.
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