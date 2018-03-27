Искусственный метеоритный дождь запустят над Японией

Основатели нового стартапа планируют запустить спутники, которые будут развлекать людей искусственным метеоритным дождем.

Частная компания Astro Live Experience (ALE) собирается выпустить искусственный метеоритный дождь над Японией уже к 2020 году. Представление пройдет в небе над городами Хиросима, Ивакуни, Такамацу и Мацуяма. Сбрасывать метеориты планируют со спутников, первый запуск которых пройдет в конце 2018-го.

Джош Роденбог, сотрудник компании, поделился подробностями с изданием BuzzFeed. По его словам, каждый спутник будет весить 68 килограммов и сможет подниматься на высоту до 350 километров. Его вместимости хватит, чтобы нести 400 искусственных метеоров и топливный бак, который позволит аппарату находиться на околоземной орбите 27 месяцев. Стоимость одной модели — три миллиона долларов.

Создатели устройства обещают, что оно будет выпускать от 15 до 20 маленьких капсул, каждая из которых чуть больше сантиметра. Эти разноцветные гранулы сгорают за пять секунд, оставляя след, похожий на метеоритный.

В будущем основатели стартапа надеются отправить на орбиту три комплекта по шесть спутников каждый. Это позволит устраивать шоу в любой точке земного шара по требованию заказчиков. Джош Роденбог добавил, что ценник не превысит 40 тысяч долларов — столько стоит масштабный салют в Токио.

Некоторые представители космической отрасли уже посчитали такие планы чрезмерно амбициозными. К примеру, Патрик Сейтцерс, астроном Мичиганского университета, назвал идею плохой «с орбитальной точки зрения». По его мнению, в следующем десятилетии появится множество спутников на околоземной орбите, а аппараты Astro Live Experience будут только мешать. Если в 2020 году над Японией пролетит один из спутников на высоте, превышающей 200 километров, то метеоритный дождь придется отменить.