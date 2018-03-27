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В РФ испытали скафандр для стратосферного полета
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В России прошли испытания скафандра для стратосферного полета SolarStratos 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Ознакомительные испытания российского защитного скафандра для стратосферного полета на электрическом самолете SolarStratos завершены, сообщил РИА Новости представитель предприятия-изготовителя скафандра НПП "Звезда".
Первые полностью имитирующие условия полета испытания начались во вторник утром. В качестве испытателя выступил сам пилот — швейцарец Рафаэль Домжан. Он облачился в костюм, после чего его заперли в барокамере "Звезды".
"Прошел ознакомительный эксперимент, не все параметры были подтверждены, планируется проведение еще одного испытания", — сказал собеседник агентства.
Домжан планирует совершить полет на высоту 25 километров на SolarStratos в 2020 году. Если миссия удастся, он станет первым человеком, который достигнет стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, а также установит рекорд высоты полета на нереактивном самолете.
Специальный скафандр понадобится, чтобы защищать пилота от внешних воздействий — самолет для экономии веса сделан негерметичным. Температура на максимальной высоте полета составит порядка —70 градусов, а давление будет настолько низким, что температуры тела будет достаточно, чтобы заставить кипеть некоторые жидкости организма.
Полет будет происходить по спирали над ограниченной площадью в 100 квадратных километров вдали от населенных пунктов. Подъем должен будет занять около 2,5 часов, нахождение в высшей точке — 15 минут, а спуск — около трех часов. Во время снижения солнечные панели будут заряжаться, что, по мнению разработчиков, позволит вернуться с большим запасом заряда, чем при старте.
Самолет длиной 8 метров и размахом крыльев 24,8 метра будет использовать только солнечную энергию. 22 квадратных метра его поверхности покрыты солнечными панелями с заявленной эффективностью 24%. Ожидается, что в стратосфере максимальная скорость самолета сможет достигнуть 250 километров в час.
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