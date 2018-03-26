Уточнено происхождение рельефа Луны

Составлена новая подробная карта лунной поверхности, которая позволила окончательно утвердить метеоритную теорию.

Планетолог Хизер Мейер (Heather Meyer) из Lunar and Planetary Institut (Хьюстон, США ) смогла составить новую карту лунной поверхности с учётом последних данных. Ранее подобное делалось лишь для отдельных областей.

Для ранее плохо изученных территорий, условно называемых «светлых равнин», были использованы данные, полученные при помощи аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Это искусственный спутник Луны NASA , находящийся на окололунной орбите с лета 2009-го года. Данные, полученные с его помощью, позволили картографировать поверхность спутника Земли подряд.

Ранее же составленные карты опирались на данные, полученные от различных аппаратов, и «сшивались» вместе. Эта вынужденная особенность снижала достоверность, так как объекты, заснятые лишь с определённой стороны, могли быть неточно интерпретированы, и говорить о тщательном исследовании изменений состояния поверхности «светлых равнин» не приходилось.

Исторически возникли две основные модели образования лунного рельефа: вулканическая и метеоритная.

Вулканическая была выдвинута в конце XVIII в. астрономом Иоганном Шретером, который предположил, что ранее раскалённая Луна постепенно остывала, и на её поверхности существовали вулканы, извержения которых и образовали кратеры. В начале XIX века Франц фон Груйтуйзен предложил иную теорию — метеоритную, согласно которой падающие крупные метеориты «продавливали» лунную поверхность. Разумеется, речь шла именно о крупных образованиях; понятно, что мелкие метеориты в любом случае имели место.

Будущий русский профессор Кирилл Петрович Станюкович, будучи ещё студентом, в 1937 году показал, что метеорит, летя с космической скоростью, при столкновении с поверхностью производит взрыв, который буквально испаряет метеорит, в также часть пород в месте удара.

Некоторое время была популярна пылевая гипотеза американского астронома Томаса Голда, который считал, что Луна покрыта толстым слоем пыли (помните роман А. Кларка «Лунная пыль»?). Эта гипотеза была опровергнута после прилунения советской автоматической станции «Луна-9» в феврале 1966 года.

Общепринятой сейчас является метеорно-шлаковая теория, разработанная в 1959 году Надеждой Николаевной Сытинской: энергия, выделяющаяся при ударе метеорита о поверхность Луны, помимо его расплавления и испарения, образует шлаки, которые проявляют себя в цветовых особенностях поверхности Луны.

Хотя метеоритная теория и является более признанной, вероятность вулканической оставалась всё же не нулевой. Лунные «моря» занимают около трети поверхности и очень напоминают по форме, согласно имевшимся наблюдениям, потоки базальтовой лавы.

Однако последние данные, обработанные Х. Мейер, выявили наличие нескольких место больших столкновений с поверхностью, осколки от которых разлетелись далеко от эпицентра. Исследователь утверждает:

«Похоже, имеются просто гигантские отметки столкновений… Около 70% лунных равнин находятся в Восточном и аналогичных бассейнах… это говорит о том, что все они изменились в некий момент».

Дело в том, что новые данные позволили обнаружить, что некоторые малые кратеры заполнены «мусором», оставшемся от больших взрывов. Таким образом, большинство равнин можно интерпретировать как последствия выброса осколков поверхности из Восточного бассейна, который находится в Южном полушарии. Его размер — около 930 километров. «Наполненные» кратеры встречаются на расстоянии до 2000 км до эпицентра столкновения. Датировка события — приблизительно 3,8 миллиарда лет назад. Напоминаем, что образование Луны произошло 4,5 миллиарда лет назад.

Открытие имеет дополнительное следствие: для оценки возраста поверхности Луны учёные использовали количество малых кратеров. Поэтому, если часть их была уничтожена взрывами, датировка будет искажена.