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Найден способ спасти рис от опасного грибка
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Найден способ спасти рис от опасного грибка 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Ученые из Великобритании и США предложили способ остановить распространение грибка, уничтожающего до 30% урожая риса каждый год. О своем исследовании они рассказали в журнале Science.
Авторы работы исследовали болезнь риса, которую вызывает грибок Magnaporthe grisea. Из-за него на листьях и стеблях растения появляются белесые пятна, которые со временем разрастаются и темнеют, «убивая» лист. Грибок также нарушает развитие зерен и значительно снижает урожайность.
Ученые сосредоточились на том, каким образом грибку удается распространяться по растению, не вызывая ответа его иммунной системы. Он передается от одной клетки к другой, не нарушая целостность клеточной стенки, а используя микроскопические канальцы между клетками, плазмодесмы. Ученые также нашли белок PMK1, который подавляет иммунный ответ, и модифицировали его так, чтобы он был уязвим к определенному типу препаратов. Если действие этого белка затруднено, грибок не может заражать соседние клетки растения, а убить его внутри одной клетки проще.
Биологи признают, что их исследование дает скорее фундаментальные результаты, и до использования их на практике еще очень далеко. Однако они надеются, что проведенная работа поможет лучше понять молекулярные механизмы заболевания и найти способ с ним бороться.
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