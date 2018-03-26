Европейцев испугала российская ракета

Пылающая над Средиземным морем российская ракета испугала европейцев

Вторая ступень российской средней ракеты-носителя «Союз-ФГ» сгорела в небе над Средиземным морем. Подборку соответствующих видео опубликовал spaceflight101.com.

Как отмечается на сайте, падение блока А (длиной 6,7 метра и массой 2,4 тонны) российской ракеты наблюдали во Французской Ривьере, Тоскане и Южной Италии 25 марта 2018-го в 04:30 по московскому времени. Некоторые очевидцы, испугавшись, приняли фрагмент российской ракеты за китайскую станцию Tiangong-1, которая в конце марта — начале апреля 2018-го должна упасть на Землю.