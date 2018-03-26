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Этна сползает в море
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Этна сползает в Средиземное море 

Индикатор 7 часов назад
Фото: Индикатор
Ученые из Великобритании и Франции обобщили результаты наблюдений за расположенном на Сицилии вулканом Этна. Исследователи обнаружили, что она медленно сползает вниз по склону. Подробности исследования опубликованы в журнале Bulletin of Volcanology.
Авторы статьи разместили на склонах вулкана сеть очень точных GPS-датчиков, благодаря которым могут отслеживать движения как отдельных частей вулкана, так и всей структуры в целом. Собрав статистику за 11 лет, ученые рассчитали, что в среднем вулкан смещается на восток-юго-восток со скоростью 14 мм в год. Такое движение может привести к катастрофическим событиям, если при этом окажется перекрыт путь движения магмы. Однако это может произойти через сотни лет, а может не случиться вообще.
Гора «съезжает» по склону под углом 1-3°. Это движение авторы работы объясняют тем, что вулкан опирается на слой мягких, пластичных осадочных пород. По словам ученых, это первый случай, когда такое движение удается заметить и измерить.
Последствия движения вулкана пока предсказать сложно. «Я бы сказал, что сейчас нет причин для тревоги, но нам нужно продолжать наблюдения, особенно если движение ускорится. Если скорость в ближайшие десять лет удвоится, это будет предупреждением. Если уменьшится вполовину, то, я бы сказал, беспокоиться не о чем», — пояснил руководитель исследования, геолог из Открытого университета Джон Мюррей.
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