Этна сползает в море

Этна сползает в Средиземное море

Ученые из Великобритании Франции обобщили результаты наблюдений за расположенном на Сицилии вулканом Этна. Исследователи обнаружили, что она медленно сползает вниз по склону. Подробности исследования опубликованы в журнале Bulletin of Volcanology.

Авторы статьи разместили на склонах вулкана сеть очень точных GPS-датчиков, благодаря которым могут отслеживать движения как отдельных частей вулкана, так и всей структуры в целом. Собрав статистику за 11 лет, ученые рассчитали, что в среднем вулкан смещается на восток-юго-восток со скоростью 14 мм в год. Такое движение может привести к катастрофическим событиям, если при этом окажется перекрыт путь движения магмы. Однако это может произойти через сотни лет, а может не случиться вообще.

Гора «съезжает» по склону под углом 1-3°. Это движение авторы работы объясняют тем, что вулкан опирается на слой мягких, пластичных осадочных пород. По словам ученых, это первый случай, когда такое движение удается заметить и измерить.