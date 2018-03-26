Ледовая шапка Арктики уменьшилась до рекорда

НАСА: площадь льдов в Арктике достигла рекордно низких значений

Площадь ледовой шапки Арктики почти не изменилась за минувшую зиму — к середине марта ее площадь достигла максимально низких значений, побив рекорды 2015, 2016 и 2017 годов, сообщает НАСА

Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается в последние годы, периодически ставя новые "зимние" и "летние" рекорды по минимальной площади северной ледовой шапки Земли. Подобные рекорды возникают достаточно часто — площадь ледников за северным полярным кругом резко сокращалась в 2007, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах, и несколько росла в годы, между этими рекордными сезонами.

Этот год, как отмечает Клэр Паркинсон (Claire Parkinson), климатолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте ( США ), продолжил серию рекордов — площадь арктических льдов к 17 марта этого года составила всего 14,48 миллиона квадратных километров, что фактически идентично тем значениям, которые наблюдались в начале весны 2017 года.

"Льды Арктики продолжают сокращаться, и этот тренд связан с потеплением приполярных регионов планеты. По сути, на них действуют два взаимосвязанных процесса — чем теплее зима, тем меньше льда сформируется и больше льда растает, и уменьшение площади ледников, в свою очередь, позволит Солнцу лучше прогревать почву и делать Арктику еще теплее", — объясняет климатолог. Это значение, как отмечают климатологи, продолжает 13-летний тренд по сокращению площади льда во время зимних месяцев, который потенциально связан с аномально высокими температурами во время декабря, января и февраля в Арктике и по всему северному полушарию в целом. По текущим оценкам НАСА, температура была в среднем на 8-10 градусов выше за полярным кругом, чем во времена до индустриальной революции.

Как отмечает Паркинсон, одной из причин установления нового рекорда стало то, что за минувшую зиму Арктика пережила сразу несколько периодов потепления, и даже на северном полюсе периодически господствовали положительные температуры. Если бы не похолодание в начале и середине марта, то тогда площадь льдов была бы еще меньше.

Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых НАСА, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы. Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.