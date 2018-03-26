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Ледовая шапка Арктики уменьшилась до рекорда
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НАСА: площадь льдов в Арктике достигла рекордно низких значений 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Площадь ледовой шапки Арктики почти не изменилась за минувшую зиму — к середине марта ее площадь достигла максимально низких значений, побив рекорды 2015, 2016 и 2017 годов, сообщает НАСА.
Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается в последние годы, периодически ставя новые "зимние" и "летние" рекорды по минимальной площади северной ледовой шапки Земли. Подобные рекорды возникают достаточно часто — площадь ледников за северным полярным кругом резко сокращалась в 2007, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах, и несколько росла в годы, между этими рекордными сезонами.
Этот год, как отмечает Клэр Паркинсон (Claire Parkinson), климатолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США), продолжил серию рекордов — площадь арктических льдов к 17 марта этого года составила всего 14,48 миллиона квадратных километров, что фактически идентично тем значениям, которые наблюдались в начале весны 2017 года.
Это значение, как отмечают климатологи, продолжает 13-летний тренд по сокращению площади льда во время зимних месяцев, который потенциально связан с аномально высокими температурами во время декабря, января и февраля в Арктике и по всему северному полушарию в целом. По текущим оценкам НАСА, температура была в среднем на 8-10 градусов выше за полярным кругом, чем во времена до индустриальной революции.
"Льды Арктики продолжают сокращаться, и этот тренд связан с потеплением приполярных регионов планеты. По сути, на них действуют два взаимосвязанных процесса — чем теплее зима, тем меньше льда сформируется и больше льда растает, и уменьшение площади ледников, в свою очередь, позволит Солнцу лучше прогревать почву и делать Арктику еще теплее", — объясняет климатолог.
Как отмечает Паркинсон, одной из причин установления нового рекорда стало то, что за минувшую зиму Арктика пережила сразу несколько периодов потепления, и даже на северном полюсе периодически господствовали положительные температуры. Если бы не похолодание в начале и середине марта, то тогда площадь льдов была бы еще меньше.
Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых НАСА, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы. Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.
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