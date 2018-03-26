Найдена рукопись Галена

Рукопись античного врача Галена прочли спустя тысячу лет

Сотрудники Национальной ускорительной лаборатории SLAC, принадлежащей Стэнфордскому университету и министерству энергетики США , обнаружили ранее неизвестный медицинский трактат античного врача Галена. Записки выдающегося медика времен древнего Рима удалось обнаружить на палимпсете с помощью рентгеновской томографии. Об этом сообщает пресс-служба SLAC.

Исследовательская группа разместила в Facebook видео с рассказом о своей работе.

Первоначально манускрипт хранился в монастыре святой Екатерины на Синае. Его текст содержал псалмы на сирийском языке и был записан в XI веке. Скрытый текст — медицинское сочинение Галена "О смесях и силе простых лекарств" — был записан значительно раньше, в VI веке. Из-за экономии места средневековые монахи стерли медицинский трактат и записали тексты богослужения.

Выявить уникальный текст удалось благодаря рентгеновским лучам, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Это позволило выявить крошечные частицы более древних чернил на бумаге. С помощью обычного ультрафиолетового и инфракрасного излучения их обнаружить не удалось. На проявление "невидимых чернил" одной страницы ученым потребовалось около десяти часов. К настоящему времени расшифровано 26 страниц из 200. В нем Гален в алфавитном порядке перечисляет 473 вещества растительного, животного и минерального происхождения и рассказывает об их медицинском применении.

Рукописи с сирийскими переводами отдельных частей этого труда известны ученым давно, но нынешний манускрипт является самым древним известным памятником с фрагментами ее текста. После завершения работы ученые планируют опубликовать онлайн все страницы, на которых найден галеновский текст, чтобы сделать их доступными для коллег. Справка "РГ"

Клавдий Гален из Пергама — известный врач греко-римской античности жил во II веке нашей эры. Он лечил римского императора Марка Аврелия. Гален считается автором более сотни медицинских и философских работ. Наиболее полное издание сочинений Галена, выпущенное в 1821-1833 годах историком медицины Карлом Кюном, состоит из 22 томов и включает 122 отдельных произведения.