Ещё
Объекты Роскосмоса защитят от террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антитеррористическую защищенность космических объектов Роскосмоса усилят 

РИА Новости 1 час назад
Фото: КЦ "Южный"
Правительство РФ намерено усилить меры безопасности по защите объектов ракетно-космической промышленности, эксплуатируемых организациями Госкорпорации "Роскосмос", исходя из трех категорий опасности вместо двух, говорится в сообщении на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Новыми требованиями предусмотрены мероприятия антитеррористической защищенности исходя из трех категорий опасности объектов вместо двух, предусмотренных требованиями", — отмечается в сообщении.
Для каждой категории опасности объекта определен свой комплекс мероприятий, что ранее также не было предусмотрено.
"Применение предлагаемого проектом постановления подхода к антитеррористической защищенности объектов космической отрасли, позволит оптимизировать затраты эксплуатирующих объекты организаций, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности", — отмечается в сообщении.
В новых требованиях предусмотрены типовые ситуации, связанные с получением информации о готовящемся или совершенном террористическом акте, силы и средства, привлекаемые к обеспечению антитеррористической защищенности объекта, режимы их функционирования и состав реализуемых мер по реагированию на угрозы.
РИА Новости: последние новости
Химики из России создали чернила для печати "батареек" на одежде Центр Хруничева начал изготовление первой "тяжелой" ракеты "Ангара" Американец испытал самодельную ракету, чтобы доказать, что Земля плоская
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди281
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия318
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП190
Умер Сергей Мавроди107
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово111
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша решила выслать российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение