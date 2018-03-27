SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере

Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли

В ходе запуска спутника Formosat-5 в августе 2017 года ракета Falcon 9 проделала дыру диаметром 900 километров в ионосфере Земли. Исследование тайваньских и американских ученых опубликовано в Space Weather, сообщает Lenta.ru

Ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, большую часть пути двигаясь почти вертикально, что привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Ученые заявляют, что таким образом они наблюдали самые большие ударные круговые волны, вызванные пуском ракеты.

Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла брешь, которая привела к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающим к ним районом Тихого океана общей площадью 1,8 миллиона квадратных километров. Погрешность датчиков GPS, вызванная второй ступенью Falcon 9, составила один метр.

Данный эффект сохранялся в течение двух-трех часов, а по своему воздействию на навигационные приборы был сравним с локальным возмущением магнитного поля.