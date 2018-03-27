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Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли
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Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: EPA
В ходе запуска спутника Formosat-5 в августе 2017 года ракета Falcon 9 проделала дыру диаметром 900 километров в ионосфере Земли. Исследование тайваньских и американских ученых опубликовано в Space Weather, сообщает Lenta.ru.
Ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, большую часть пути двигаясь почти вертикально, что привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Ученые заявляют, что таким образом они наблюдали самые большие ударные круговые волны, вызванные пуском ракеты.
Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла брешь, которая привела к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающим к ним районом Тихого океана общей площадью 1,8 миллиона квадратных километров. Погрешность датчиков GPS, вызванная второй ступенью Falcon 9, составила один метр.
Данный эффект сохранялся в течение двух-трех часов, а по своему воздействию на навигационные приборы был сравним с локальным возмущением магнитного поля.
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